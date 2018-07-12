Минтруд рассказал о преимуществе работающих пенсионеров над мигрантами

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты не исключило улучшения миграционной политики в случае изменения пенсионного возраста, заявил замглавы ведомства Андрей Пудов на расширенном заседании Совфеда.

По его словам, раньше нехватка рабочих мест решалась привлечением трудовых мигрантов. Он отметил, что благодаря изменениям пенсионного законодательства можно будет привлекать меньше лиц из других стран и трудоустраивать больше россиян.

Изменения в пенсионном законодательстве

В середине июня правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс станет поэтапным и начнется с 2019 года.

Отмечается, что таким образом будут созданы условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Он был установлен еще в 1930-х годах. Необходимость его повышения вызвана возросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.