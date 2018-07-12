Со скоростью Су-15. Водитель Audi устроил гонку по подмосковной трассе

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором владелец Audi RS6 разгоняется на подмосковной трассе до 378 километров в час. Ролик был опубликован на странице Majorka_777_ в инстаграме.

Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) 12 Июл 2018 в 2:05 PDT

"(Автор видео. — Прим. ред.) устроил из трассы в Московской области взлетно-посадочную полосу для своей Audi RS6. <…> Очень серьезные динамические показатели для такого автомобиля", — сообщается в комментарии под роликом.

Максимально допустимая скорость для легковых автомобилей вне населенного пункта составляет 90 километров в час, на автомагистралях — 110 километров в час. За превышение скорости на 80 и более километров в час нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на шесть месяцев.

В комментариях к ролику некоторые пользователи сравнили скорость автомобиля со скоростью истребителя. Так, например, эксплуатировавшийся до 1996 года советский истребитель-перехватчик Су-15 взлетает со скоростью 370 километров в час.

В инстаграм-аккаунте Majorka_777_ неоднократно публиковались ролики с нарушениями ПДД. Ранее там появлялись видео с выездом машин на встречные полосы и гонками по улицам Москвы и подземным пешеходным переходам. Пользователи соцсетей приписывают авторство этого аккаунта представителям золотой молодежи.