В России могут начать вести воинский учет по электронным картам

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении персональной электронной карты как документа воинского учета.
"Реализация законопроекта будет способствовать нормативной определенности при осуществлении воинского учета призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, повышению эффективности системы воинского учета, а также оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации", — говорится в пояснительной записке.
"Оформлять ее планируют только тем, кто даст свое согласие на ее получение. При этом отменять выдачу гражданам военного билета не планируется", — цитирует Шаманова пресс-служба комитета.