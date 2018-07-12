В России могут начать вести воинский учет по электронным картам

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении персональной электронной карты как документа воинского учета.

Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации. Инициатива разработана в целях обеспечения введения документов воинского учета граждан, подлежащих воинскому учету, — персональной электронной карты для граждан, подлежащих воинскому учету в Вооруженных силах Российской Федерации, и справки взамен военного билета.

"Реализация законопроекта будет способствовать нормативной определенности при осуществлении воинского учета призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, повышению эффективности системы воинского учета, а также оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации", — говорится в пояснительной записке.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, персональная электронная карта будет содержать данные воинского учета и иметь высокую степень защиты, что исключает возможность использования данных третьими лицами.

"Оформлять ее планируют только тем, кто даст свое согласие на ее получение. При этом отменять выдачу гражданам военного билета не планируется", — цитирует Шаманова пресс-служба комитета.