Роскомнадзор направил в Burger King запрос о возможном сборе данных россиян

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Роскомнадзор направил запрос в российское подразделение международной сети ресторанов быстрого питания Burger King на фоне сообщений о сборе персональных данных россиян мобильным приложением компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

"Роскомнадзор в четверг, 12 июля, направил в ООО "Бургер Рус" официальный запрос о предоставлении информации в связи с публикациями в СМИ и сети интернет о возможной записи приложением "Бургер Кинг" экранов мобильных устройств, на которых в этом момент демонстрировались персональные данные пользователей", — сказал представитель ведомства.

В среду в социальных сетях появились сообщения о том, что мобильное приложение сети ресторанов быстрого питания Burger King записывает видео с экранов российских пользователей этого приложения. Пользователи указывали, что приложение может вести запись, например, при вводе данных о банковских картах.

В Burger King РИА Новости заявили, что компания не собирает персональных данных пользователей, информация об их поведении в приложении не содержит данных о банковских картах, а все транзакции надежно защищены.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1954 году в США. В РФ работает по франшизе с 2010 года.