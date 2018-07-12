В России запустили проект "Юнармии" по наставничеству для детей-сирот

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в четверг объявила о старте всероссийского проекта движения "Юнармия", в рамках которого будет вестись наставническая работа с воспитанниками социальных учреждений страны.

"Сегодня важный день: мы объявляем о старте проекта "Юнармия. Наставничество"… То, что мы делаем сегодня — это не просто какая-то акция, это одно из мероприятий целой системы, большого комплексного подхода, целого плана мер по постинтернатному сопровождению, который мы разработали совместно с различными экспертами и специалистами", — рассказала журналистам Кузнецова.

Она отметила, что проект по социальному наставничеству ранее прошел апробацию в 8 регионах РФ и ориентирован на "развитие личности и самоопределение" воспитанников детских домов. В рамках проекта наставниками становятся сами дети-юнармейцы.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году