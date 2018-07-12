Госдума отклонила проект о запрете детям чиновников учиться за границей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект, запрещающий детям чиновников получать образование за границей.

Проект закона была внесен одним из депутатов от фракции КПРФ в 2016 году. Инициатива направлена на прекращение распространенной практики направления родителями-чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций своих детей для обучения за границу.

Уточняется, что предлагаемые ограничения распространялись бы на иностранные образовательные организации, ведущие деятельность за пределами РФ. При этом возможность получения образования в филиалах российских образовательных организаций за рубежом предполагалось оставить.

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, который является ответственным по данному проекту, не поддержал эту инициативу и рекомендовал Госдуме отклонить документ.

"Предлагаемый законопроектом запрет для лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ и муниципальные должности, на получение своими несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными и подопечными, образования в иностранных образовательных организациях на территории иностранных государств ограничивает конституционное право последних на образование, а также нарушает часть 2 статьи 55 Конституции, согласно которой в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина", — отмечается в заключении комитета.

В нем также напоминается, что частью 3 статьи 55 Конституции предусмотрена возможность ограничения прав и свободы человека исключительно федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

"Данный законопроект таких целей не содержит", — заключил комитет.