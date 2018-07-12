Проект о едином платеже по имущественным налогам приняли во втором чтении

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предоставляет возможность гражданам РФ с 1 января 2019 года авансом платить имущественные налоги единым платежом.

Согласно документу, физлица смогут добровольно перечислять на соответствующий счет Федерального казначейства единый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Платеж должен перечисляться по месту жительства налогоплательщика или месту его пребывания, а если такое место отсутствует, то по месту нахождения его недвижимости. Уплата единого платежа за гражданина может быть произведена любым другим лицом, которое после такой уплаты не сможет требовать возврата средств из бюджетной системы.

Налоговый орган будет самостоятельно осуществлять зачет суммы единого налогового платежа в счет предстоящих платежей гражданина по соответствующим налогам, либо в счет уплаты недоимки или задолженности по ним. На зачет излишне уплаченных средств в счет погашения недоимок документ отводит максимум три года.

"При этом гражданин будет иметь право на возврат денег, перечисленных единым платежом авансом, по которым налоговым органом не было принято решение о зачете. Возврат осуществляется в пределах остатка средств на счете в течение месяца со дня поступления соответствующего заявления налогоплательщика в налоговый орган. В случае нарушения срока возврата будут начисляться проценты за каждый день просрочки… Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Банка России, которая действовала в дни такого нарушения", — сообщил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Госдумы Глеб Хор.

Законопроект также допускает с 2019 года возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Задержка перечисления средств местной администрацией, почтовым отделением или МФЦ будет караться штрафом в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, но не более 0,2% за каждый календарный день просрочки.

Кроме того, если налоговый агент (плательщик страховых взносов) не представит расчет по страховым взносам в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока, налоговики будут вправе приостановить операции по счетам этого лица в банках и его электронные денежные переводы.