В Крыму закрыли вход в недавно обнаруженную пещеру

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Доступ в обнаруженную в Крыму пещеру на участке строящейся трассы "Таврида" в Белогорском районе перекрыт, чтобы избежать несчастных случаев, сообщила пресс-служба подрядчика строительства АО "ВАД".

Карстовая полость — пещера длиной более километра — была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства "Тавриды". Прокладка трассы на участке временно остановлена. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников, изучение карстовой полости потребует длительного времени. Вход в нее представляет собой 14-метровый отвесный колодец.

"В связи с тем, что публикация спелеологами в СМИ информации о находке карстовой полости под Белогорском спровоцировала ряд попыток проникновения в нее граждан, не имеющих соответствующей подготовки, в настоящее время доступ в пещеру закрыт. Эта мера призвана предотвратить возможные несчастные случаи в виде отсыпки грунта и завала проникших в нее посетителей", — сообщил представитель АО "ВАД".

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

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