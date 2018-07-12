СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Строители уложили более 80 процентов верхнего строения пути железной дороги на Кубани, которая соединит Крымский мост с транспортной системой материковой России, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Двухпутный подход со стороны Таманского полуострова строят из шпально-рельсовых плетей длиной до восьмисот метров. Их укладывают в линию на подготовленную упругую поверхность (балластный слой из песка и щебня) и соединяют между собой.

Отмечается, что путь строится бесстыковым способом.

"Это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей <…> Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума. Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации", — приводит инфоцентр слова начальника проектного управления ФКУ "Ространсмодернизация" Виталия Бешлиу.

Современную железнодорожную инфраструктуру на Таманском полуострове строят в рамках проекта развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания нового глубоководного порта. В 2014 году в проект включили ответвление к Крымскому мосту.

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию согласно графику — в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70 процентов. Уже погружены все сваи — 3643 штуки, готово свыше 290 опор из 307, запланированных проектом, собрано более 100 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему стартовало в мае.

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