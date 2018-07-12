Россияне назвали продукты, которые считают качественными

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россияне считают качественными продукты без искусственных добавок, они даже готовы за них переплатить. Однако при походе в магазин покупатели все же обращают внимание на цену и срок годности товара, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным холдинга, 73% россиян считают качественными те продукты, в которых нет искусственных добавок и красителей. "Этот ответ обогнал следующий по популярности более чем в два раза", — отмечается в исследовании. Так, 34% респондентов сказали, что для них качественные продукты — те, у которых небольшой срок хранения.
"Продукты, которые производятся или выращиваются в России, выделили 29%. При этом молодые участники опроса (до 24 лет) отнеслись к этому утверждению скептически. У них этот вариант ответа набрал всего 16%", — добавляет "Ромир". Среди респондентов в возрасте от 56 лет о доверии российским товарам сообщили 42% опрошенных.
Кроме того, 16% россиян считают, что качественные продукты выпускают известные бренды, причем люди с высокими доходами доверяют брендам больше других (22%). Лишь два процента опрошенных полагают качественным товаром тот, что произведен за рубежом.
Сердце просит качества, глаза смотрят на ценник
Участники опроса также рассказали, в каких случаях они готовы заплатить за продукты побольше.
"За товары известных или дорогих марок готовы заплатить больше в среднем 7% респондентов. Вообще ни за что не готовы переплачивать 32%. Однако предпочтения покупателей довольно резко меняются, когда дело доходит до похода в магазин", — продолжает холдинг.
Так, 69% респондентов заявили, что при покупке продуктов они в первую очередь обращают внимание на срок годности. На цену смотрят 57% опрошенных.
"А вот состав продуктов, который был в приоритете, когда респонденты рассуждали о качестве отвлеченно, оказался только на третьем месте — 55%. Торговую марку замечают 26%. На то, в какой стране была выпущена продукция, смотрят 23%", — говорится в исследовании.
В опросе приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах. Выборка представляет взрослое население России. Респонденты могли давать несколько вариантов ответа.
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