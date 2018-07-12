"Помогают даже пассажиры". Как принимают роды на борту самолета

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. В начале июля на борту самолета, который летел по маршруту Ош — Екатеринбург, родился мальчик. Бортпроводникам пришлось на время стать бригадой акушеров и принять роды. Семья назвала первенца Уралбеком — в честь авиакомпании "Уральские авиалинии".

Хотя роды в воздухе считаются штатной ситуацией, отработаны они только в теории. Подобное случается крайне редко. Корреспондент РИА Новости связалась с членами экипажа и узнала подробности инцидента.

Даже не успела пообедать

Татьяна Юрьева из Екатеринбурга устроилась бортпроводником всего три месяца назад. Раньше работала врачом, поэтому умела принимать роды. Однажды, вспоминает она, ей даже пришлось это делать прямо в машине скорой помощи. Однако на борту самолета все было несколько иначе.

"Каждый бортпроводник проходит первоначальную подготовку, где есть курсы доврачебной помощи. В том числе там учат, как правильно принимать роды, а именно — что есть в аптечке и как этим пользоваться. Но это все только в теории, на практике с таким редко сталкиваются. У всего экипажа, в том числе и пилотов, это был дебют, хотя мои коллеги летают много лет", — рассказывает Татьяна.

Обычно беременным на больших сроках не рекомендуют летать. Чтобы попасть на рейс, будущая мама должна сходить к гинекологу за письменным разрешением и взять с собой обменную карту. Это обязательное условие любой авиакомпании. Беременная Светлана Уфимова (имя изменено), как и полагается, прошла проверки, показала все справки, но потом сдала их в багаж. К родам она не готовилась, малыша ждала только в августе, говорит бортпроводница.

© Фото предоставлено Татьяной Юрьевой Бортпроводник Татьяна Юрьева © Фото предоставлено Татьяной Юрьевой Бортпроводник Татьяна Юрьева

"Самолет набирал высоту, было примерно семь тысяч метров, когда Уфимова пожаловалась на боли. К ней подошла старший бортпроводник Татьяна Булаева. Выяснилось, что у Светланы уже отошли воды. Мы поняли: женщина рожает. Хотя она даже не почувствовала схваток, ничего. Я, как самая опытная, вызвалась принимать малыша. Весь экипаж помогал, да что говорить, даже пассажиры хотели помочь!" — смеется Татьяна.

По ее словам, бортпроводники быстро достали специальные ширмы и стерильные пеленки, чтобы никому из других пассажиров не было дискомфортно. Однако с учетом того, что во время взлета нельзя покидать кресла, а борт был полон, пришлось экспериментировать. Повезло, что бизнес-класс почти пустовал. Пока лайнер разворачивался обратно в Ош, члены экипажа освободили ряд и устроили там рожающую Светлану.

"А если бы бизнес-класс был занят, устроились в комнате бортпроводников. Или еще что-нибудь придумали", — объясняет она. Поскольку медкарта осталась в багажном отделении, о протекании беременности спрашивали прямо во время родов.

"Мы ничего не успевали, все впопыхах. Но команда у нас получилась слаженная. Сделали все правильно. О том, что ребенок семимесячный и роды преждевременные, я узнала, лишь когда увидела малыша — он совсем маленький, два с лишним килограмма. Так сказать, определили на глаз, и мама подтвердила: шла только 29 неделя", — делится впечатлениями Татьяна.

С того момента, как беременная Светлана пожаловалась экипажу на боли, и до того, как ребенок оказался в руках бортпроводницы, прошло не более десяти минут.

© Фото предоставлено Татьяной Юрьевой Экипаж, который принял роды на борту самолета, следующего по маршруту Ош – Екатеринбург © Фото предоставлено Татьяной Юрьевой Экипаж, который принял роды на борту самолета, следующего по маршруту Ош – Екатеринбург

"Роды пролетели стремительно. И мальчик такой активный! Через 15 минут уже двигал ручками, открыл глаза, да и вел себя весьма бодро, даже не подозревал, при каких обстоятельствах родился", — шутит бортпроводница.

Командир Сергей Ковалев предупредил диспетчеров аэропорта в Оше, что понадобится медицинская помощь. На взлетно-посадочной полосе их встречала скорая. Маму и малыша передали врачам, которые доставили их в роддом. Борт у авиакомпании всего один, поэтому никто из пассажиров не вставал с места. Судно дозаправили и снова отправили в Екатеринбург.

"Хорошо, что пассажиры проявили понимание. Никто не ворчал, наоборот. Мы уже начали следить за жизнью малыша. Позвонили в больницу, узнали, что все хорошо. Акушеры, в свою очередь, поблагодарили нас за работу", — радуется Татьяна Юрьева.

"Езжайте поездом"

Роды Уфимовой, смеется бортпроводница, прошли как по учебнику — быстро и без осложнений. Тем не менее, хотя члены экипажа в теории знают, как выступить в роли акушера, далеко не каждый отважится на такое. Бывший бортпроводник одной из российских компаний Ольга Смолова (имя изменено) на условиях анонимности объяснила РИА Новости, что они обучены принимать только штатные роды, а вот как действовать, если что-то пошло не так, никто не в курсе.

"Летать в положении в принципе нельзя. На раннем сроке можно спровоцировать выкидыш, на среднем — такой же выкидыш, но с тяжелыми последствиями в виде кровотечения. А сесть самолет моментально не сможет, ему минимум 20 минут нужно на посадку. Родить на поздних сроках шансов больше, но не факт, что все пройдет гладко. Спасет лишь, если среди пассажиров найдется акушер", — говорит Смолова.

У каждой авиакомпании свои правила перевозки будущих мам. На сайтах есть рекомендации для пассажиров, в том числе и беременных: чаще всего их просят воздерживаться от полета. Многие официально запрещают перелет после 36-й недели беременности либо настоятельно не рекомендуют путешествовать на последних месяцах. Бортпроводница уточняет: женщины в положении подписывают документ, где сказано, что авиакомпания не несет ответственности за последствия. И нередко многие из пассажирок, по словам Смоловой, "округляют глаза".

"Дескать, а что не так, почему? Но есть такая наука — физика. В процессе полета на организм воздействуют множество факторов, нивелировать их не может ни компания, ни самолет, ни бортпроводник. Это в первую очередь ускорение, перепады давления, шум, вибрация. Почему, если у пассажирки будет выкидыш, рисковать должны другие люди? Была бы я директором авиакомпании, запретила бы летать на любом сроке. Нечего подвергать себя и будущего ребенка опасности. Пусть сидят дома или ездят на поезде", — считает Ольга Смолова.

С ней согласна и бывший бортпроводник Анастасия Доронина. По ее словам, если во время родов случается форс-мажор, бортпроводники и авиакомпания ответственности не несут. "Женщина сама приняла решение лететь. Плюс есть врач, у которого она наблюдается. Врачи всегда дают рекомендации по перемещению на тех или иных видах транспорта на разных сроках. Однако ответственность лежит только на самой женщине", — добавляет она.

"Право почвы"

Помимо нюансов, связанных со здоровьем, после родов у семьи могут возникнуть юридические сложности, касающиеся гражданства малыша. Молодая семья Уфимовых родом из Узбекистана, но давно живет в Челябинской области. Этим летом они гостили у родственников и уже возвращались домой. Родила Светлана в небе над Киргизией.

В большинстве стран мира работает принцип "права почвы": ребенок становится гражданином государства, на территории которого он родился, независимо от гражданства своих родителей.

Известен случай, когда в новогоднюю ночь 2009 года гражданка Уганды родила ребенка в самолете, летевшем над Канадой по направлению в США, и канадские власти признали новорожденного своим гражданином.

Однако, по словам адвоката Владимира Старинского, не всегда факт рождения в том или ином месте влияет на гражданство. Например, согласно российскому законодательству, ребенок получает гражданство России, если оба его родителя — граждане страны или хотя бы один. Кроме того, если ребенок родился в России, а государство родителей не предоставляет ребенку свое гражданство, только тогда он может стать россиянином.

© AP Photo Медсестры с ребенком, родившимся на борту самолета, в международном аэропорту Манилы, Филиппины © AP Photo Медсестры с ребенком, родившимся на борту самолета, в международном аэропорту Манилы, Филиппины

"Соответственно, если ребенок родился в самолете, летевшем где угодно, но его родители желают, чтобы у ребенка было гражданство России, нужно соответствовать нормам закона. Просто так это не получится", — пояснил Старинский корреспонденту РИА Новости.

Пока непонятно, какое гражданство будет у новорожденного Уралбека. Государство и авиакомпания руководствуются собственными законами, отмечает адвокат.

"Например, рождение на борту самолета может считаться рождением на территории государства. А вот какого — по принадлежности борта или стране, над которой воздушное судно летело или где находится аэропорт, — зависит от конкретных компаний", — уточняет он.

Плюс один пассажир

Некоторые авиакомпании дарят рожденным на борту малышам пожизненное право на бесплатные полеты. Так поступила, к примеру, индийская Jet Airways.

Российские авиаперевозчики могут, но отнюдь не обязаны предоставлять такое право. "Чаще всего эти права ограничены количеством бесплатных перелетов, использованием только определенных услуг — во избежание злоупотреблений", — подчеркнул Старинский.

Бортпроводница Татьяна Юрьева, первая взявшая на руки Уралбека, рассказала, что их авиакомпания тоже готовит подарок мальчику. Какой именно — пока тайна.