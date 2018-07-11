КЧР и Чечня вошли в программу переселения соотечественников из-за рубежа

ГОРКИ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение правительства о включении Карачаево-Черкесии и Чечни в программу переселения соотечественников из-за рубежа.

"Я подписал распоряжение правительства, которое впервые включает Карачаево-Черкесскую республику и Чеченскую республику в программу содействия переселению соотечественников из-за рубежа", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО.

Ожидается, что в течение трёх лет с 2018-2020 года в Чечню приедет 150 человек, а в Карачаево-Черкессию — 375 человек.

"Прежде всего, это высококвалифицированные специалисты и рабочие, специальности которых востребованы на региональном рынке труда. Надеюсь, это поможет экономике республик и округа в целом", — пояснил цель распоряжения Медведев.