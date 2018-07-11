В "Единой России" не обсуждают изменения проекта о пенсионной системе

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Фракция "Единой России" не обсуждает изменения параметров проекта поправок в пенсионное законодательство до его принятия в первом чтении, заявил глава фракции ЕР Сергей Неверов.

"Мы не обсуждаем. Мы обсуждаем в группах предложения только по вопросам занятости, вопросам сопутствующих законопроектов в рамках диспансеризации и прочего. Что касается непосредственно параметров, которые (есть) в первом чтении, мы их не обсуждаем", — сказал Неверов, отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждает ли фракции ЕР возможность снижения пенсионного возраста в рамках второго чтения проекта о пенсионной реформе.

Политик уточнил, что обсуждение поправок ко второму чтению начнется только после принятия проекта в первом.

"Совершенно не подтверждается", — добавил он, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию источников ряда СМИ о ходе обсуждения проекта.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет второе и третье, окончательное чтение.

В материалах к законопроекту отмечается, что он создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Члены кабмина отмечали, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию порядка 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.