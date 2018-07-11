К "дачным" участкам на выборах мэра Москвы запустят дополнительные автобусы

Пробка из автобусов и троллейбусов на северо-западе Москвы

Пробка из автобусов и троллейбусов на северо-западе Москвы

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Дополнительные маршруты общественного транспорта запустят к загородным избирательным участкам на выборах мэра Москвы для удобства голосующих москвичей, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Ранее Мосгоризбирком заключил соглашение с избиркомами Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областей об открытии на их территории избирательных участков для выборов мэра.

"По географическим особенностям характера местности не всегда возможно расположить избирательный участок близко ко всем СНТ, потенциальным местам нахождения москвичей. Для решения этой проблемы комплексом городского хозяйства Москвы поставлен вопрос об обеспечении совместно с коллегами из других регионов дополнительных маршрутов общественного транспорта, чтобы гарантировать избирателям возможность прибыть в помещения для голосования", — сказал Горбунов на заседании в ЦИК в среду.

Законопроект о создании избирательных участков за пределами города был внесен 14 мая мэром столицы Сергеем Собяниным. Как отметил градоначальник, это было сделано по просьбе москвичей, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени.

Позднее Мосгордума на внеочередном заседании рассмотрела и приняла в трех чтениях законопроект, предусматривающий образование избирательных участков за пределами города. Для координации при создании "дачных" избирательных участков в Москве была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.