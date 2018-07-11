Опрос показал, что две трети россиян верят в "мировое правительство"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Две трети (67%) граждан РФ верят в реальность "мирового правительства", этот показатель увеличился на 22% по сравнению с данными 2014 года, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, люди верят в существование "мирового правительства", потому что видели соответствующие передачи по телевизору, читали об этом или слышали от знакомых (10%), власть принадлежит тем, у кого есть деньги, миром правят олигархи (10%), существуют группы лиц и организации, в том числе ООН и НАТО (7%). При этом 33% затруднились ответить на этот вопрос.

Говоря о целях "мирового правительства" верящие в него респонденты назвали власть и влияние (30%), деньги и обогащение (16%). По 6% опрошенных предположили, что целями могут быть контроль за численностью населения, личные интересы и выгоды и стремление навредить России.

По мнению большинства верящих в существование "мирового правительства" (57%), оно влияет лишь на часть мира и его действия сейчас скорее противоречат интересам России (74%). Около 27% считают, что неподконтрольных ему стран нет.

По мнению данной группы респондентов, "мировое правительство" может состоять из олигархов, банкиров и богатых людей (23%), представителей Америки (8%), политиков и глав государств (6%).

Как показал опрос ВЦИОМ, 24% граждан не верят в существование "мирового правительства". По их мнению, оно не может существовать, так как в каждой стране есть свое правительство (15%), группа лиц не сможет управлять всеми странами (12%), нет доказательств существования такой организации или группы лиц (7%). Затруднились ответить, почему не верят в существование "мирового правительства", 45% опрошенных.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2014 году был проведен квартирный опрос.