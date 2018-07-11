Кабмин попросил Госдуму рассмотреть 80 законопроектов до конца сессии

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Правительство РФ попросило Госдуму рассмотреть до конца весенней сессии 80 законопроектов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Правительство к нам буквально вчера направило предложение, просьбу, если хотите, принять к рассмотрению и рассмотреть 80 законопроектов в течение весенней сессии. Поэтому, когда мы говорим об организации работы, давайте постараемся сделать так, чтобы, если в повестке у нас вопросы стоят, организовываться", — сказал Володин в ходе пленарного заседания в среду.

Спикер ГД также напомнил, что у депутатов до отпусков осталось не так много времени, при этом "повестка очень напряженная".

Ранее Совет Госдумы решил продлить весеннюю сессию нижней палаты парламента на неделю — до 27 июля.