Москвичи приобрели на городских ярмарках более 900 тонн клубники за месяц

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Более 900 тонн клубники приобрели москвичи за первый месяц работы городских ярмарок, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Более 900 тонн клубники и земляники продали на городских ярмарках за первый месяц работы торговых площадок. Они начали открываться в столице 10 июня. Горожане могут приобрести ягоды более 20 разных сортов, таких, например, как "альба", "виктория", "ольвия", "октава", "мальвина", "пегас", "зенит", "великобритания", "баунти" и другие", — говорится в сообщении.

Как рассказал порталу руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, на ярмарках представлены клубника и земляника из 12 регионов страны: Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Липецкой, Белгородской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, республик Крым, Дагестан и Чувашии, а также из Подмосковья.

"При этом подмосковные сельхозпроизводители продали уже более 600 тонн ягод, они реализовывают свою продукцию на 63 городских площадках", — сказал Немерюк.

По информации портала, средняя стоимость килограмма ягод составляет от 250 до 350 рублей. Узнать торговые павильоны можно по единому оформлению: на красном фоне написано "Клубника" и "Земляника".