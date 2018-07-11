Москвичи приобрели на городских ярмарках более 900 тонн клубники за месяц

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Более 900 тонн клубники приобрели москвичи за первый месяц работы городских ярмарок, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказал порталу руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, на ярмарках представлены клубника и земляника из 12 регионов страны: Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Липецкой, Белгородской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, республик Крым, Дагестан и Чувашии, а также из Подмосковья.
"При этом подмосковные сельхозпроизводители продали уже более 600 тонн ягод, они реализовывают свою продукцию на 63 городских площадках", — сказал Немерюк.
По информации портала, средняя стоимость килограмма ягод составляет от 250 до 350 рублей. Узнать торговые павильоны можно по единому оформлению: на красном фоне написано "Клубника" и "Земляника".