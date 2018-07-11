ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Семьдесят пять выпускников Чукотского окружного профильного лицея столкнулись с проблемой при поступлении в вузы из-за ошибки, допущенной при оформлении аттестатов, сообщает правительство Чукотки.

"Ошибка, допущенная директором лицея при оформлении бланков аттестатов и приложений к ним, стала причиной отказа комиссий ряда учебных заведений страны в приёме документов. Директор лицея заверила аттестаты и приложения к ним разными способами: в приложении поставила подпись, а в аттестатах рукописно указала свою фамилию. Ошибка, конечно, формальна, однако юридически обоснована, так как приказом Минобрнауки России установлено, что эти подписи должны быть идентичны", — говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Чукотки — начальника департамента образования, культуры и спорта Андрея Боленкова, когда стало известно об ошибке, бланков аттестатов в лицее не было, так как они выдаются в ограниченном количестве.

"На сегодня новые бланки доставлены, заполнены в строгом соответствии с нормами… Все аттестаты в кратчайшие сроки будут заменены", — отметил Боленков.

По данным властей, 27 новых аттестатов получены лично, пять – направлены спецсвязью на указанные родителями адреса, 33 — переданы по доверенности в Москву и Санкт-Петербург для уехавших в эти города выпускников. С 10 выпускниками связаться пока не удалось, но, по данным властей, новые документы доставят до каждого.

По факту ошибки идет служебная проверка, по результатам которой виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. Также власти Чукотки обещают принять меры по контролю выдачи документов об окончании учебных заведений округа.