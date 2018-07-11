ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Семьдесят пять выпускников Чукотского окружного профильного лицея столкнулись с проблемой при поступлении в вузы из-за ошибки, допущенной при оформлении аттестатов, сообщает правительство Чукотки.
По словам заместителя губернатора Чукотки — начальника департамента образования, культуры и спорта Андрея Боленкова, когда стало известно об ошибке, бланков аттестатов в лицее не было, так как они выдаются в ограниченном количестве.
"На сегодня новые бланки доставлены, заполнены в строгом соответствии с нормами… Все аттестаты в кратчайшие сроки будут заменены", — отметил Боленков.
По факту ошибки идет служебная проверка, по результатам которой виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. Также власти Чукотки обещают принять меры по контролю выдачи документов об окончании учебных заведений округа.