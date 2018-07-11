МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Госдуме в скором времени примут закон, который изменит порядок регистрации новых автомобилей, пишет "Коммерсантъ".
Поправки предполагают, что процесс регистрации для покупателей новых автомобилей у официальных дилеров значительно облегчится. В частности, законопроект предлагает освободить новоиспеченных автовладельцев от необходимости ездить в ГИБДД для постановки транспортного средства на учет и передать эти функции дилерам.
Автосалоны, в свою очередь, смогут получить статус "специализированной организации" после прохождения проверки и выполнения ряда требований. Авторизованным дилерам предоставят возможность изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Однако, согласно законопроекту, подобная услуга должна стать платной.
Помимо этого, документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Знаки, согласно законопроекту, можно будет получить в австосалоне, но сами номера — в ГИБДД.