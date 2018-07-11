В приморском заповеднике нашли четыре новых для России вида грибов-животных

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Ученые в ходе исследований в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье выявили четыре новых для России вида грибообразных организмов – миксомицетов, которые на разных стадиях развития похожи то на грибы, то на животных, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Во время экспедиций специалисты-микологи из МГУ имени М.В. Ломоносова собирали в заповеднике сотни полевых образцов, в том числе кору деревьев, кустарников и лиан, на которых живут эти грибообразные организмы, уточнили в нацпарке.

"Среди десятков определенных видов специалистам МГУ удалось выявить четыре вида миксомицетов, которые ранее не были обнаружены в России и в нашей стране были впервые найдены именно на территории "Земли леопарда". Один из них, Stemonaria rufipes (Стемонария красноногая), оказался особенно редким: Приморье стало всего третьим местом такой находки в мире после Японии и Коста-Рики", — говорится в сообщении.

Миксомицеты – одноклеточные животные, родственные почвенным амебам. Размножаются они спорами, поэтому их называют грибообразными организмами. Они стоят на рубеже между растительным и животным царствами, поэтому их иногда называют "грибы-животные". У миксомицетов нет мозга и органов чувств, но они могут медленно ползать в поисках пищи, "шагать", меняя свою форму, умеют находить выходы из лабиринтов, решать головоломки и обучаться.

Завершить обработку собранных материалов специалисты планируют в 2019 году, добавляется в сообщении.

"Кедровая падь" – государственный природный заповедник, входящий в состав ФГБУ "Земля леопарда". Он носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является старейшим заповедником Дальнего Востока.