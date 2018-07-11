В приморском заповеднике нашли четыре новых для России вида грибов-животных

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Ученые в ходе исследований в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье выявили четыре новых для России вида грибообразных организмов – миксомицетов, которые на разных стадиях развития похожи то на грибы, то на животных, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
"Среди десятков определенных видов специалистам МГУ удалось выявить четыре вида миксомицетов, которые ранее не были обнаружены в России и в нашей стране были впервые найдены именно на территории "Земли леопарда". Один из них, Stemonaria rufipes (Стемонария красноногая), оказался особенно редким: Приморье стало всего третьим местом такой находки в мире после Японии и Коста-Рики", — говорится в сообщении.
Миксомицеты – одноклеточные животные, родственные почвенным амебам. Размножаются они спорами, поэтому их называют грибообразными организмами. Они стоят на рубеже между растительным и животным царствами, поэтому их иногда называют "грибы-животные". У миксомицетов нет мозга и органов чувств, но они могут медленно ползать в поисках пищи, "шагать", меняя свою форму, умеют находить выходы из лабиринтов, решать головоломки и обучаться.
Завершить обработку собранных материалов специалисты планируют в 2019 году, добавляется в сообщении.
"Кедровая падь" – государственный природный заповедник, входящий в состав ФГБУ "Земля леопарда". Он носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является старейшим заповедником Дальнего Востока.