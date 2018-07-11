Средний чек россиян за один визит в магазин стал меньше

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2018 года снизился на 1,5%, или на 8 рублей, по сравнению с маем и составил 513 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В июне индекс среднего чека составил 513 рублей. Индекс продолжил снижение, которое он демонстрирует третий месяц подряд. По сравнению с майскими показателями средний чек потерял 8 рублей или 1,5%. Но с учетом официальной месячной инфляции сокращение среднего чека составило всего 1%. По сравнению с июнем прошлого года показатель снизился на 1,9%", — отмечается в исследовании.

Если рассматривать месячную динамику среднего чека по регионам, сильнее всего показатель в июне уменьшился на Дальнем Востоке (на 8,3% по сравнению с маем). Средний чек снизился также на юге страны (минус 4,4%), в Сибири (на 2,3%) и в Центральном федеральном округе (на 0,7%). В Поволжье и на Северо-Западе чек за месяц не изменился, а на Урале он даже вырос — на 1,4%.

В Москве средний чек в июне по сравнению с маем не изменился, в годовом выражении показатель сократился на 2,8%. В Санкт-Петербурге чек в месячном выражении вырос на 2,9%, в годовом — уменьшился на 4,5%.

Средний чек в гипермаркетах РФ по сравнению с маем снизился на 1,3% (по сравнению с июнем 2017 года — на 5,1%), в супермаркетах — на 2,9% (в годовом выражении — на 4,7%). В дискаунтерах средний чек в июне уменьшился на 0,2% (минус 11,6% в годовом выражении). Чек в небольших магазинах традиционной торговли в июне сократился сразу на 10,4% к маю, однако за год рост составил 0,4%.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.