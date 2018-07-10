В Петербурге умер лауреат премии Коула, математик Андрей Суслин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Математик Андрей Суслин, специализировавшийся на алгебре и алгебраической геометрии, скончался во вторник в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни, сообщил его племянник Федор Петров.

"Сегодня в Петербурге скончался великий математик и прекрасный человек мой дядя Андрей Александрович Суслин", — написал он на своей странице в Facebook.

О причинах смерти ученого и дате прощания с ним пока не сообщается.

Суслин родился 27 декабря 1950 года в Ленинграде. В 1972 году окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Петербургский университет).

"Андрей Александрович до сих пор является моим неформальным учителем. С моей (да и не только) точки зрения это просто великий математик, вклад которого в современную математику очень значителен", — приводятся на сайте факультета слова члена-корреспондента РАН, специалиста по алгебре и алгебраической геометрии Ивана Панина.

Суслин, который стал доктором физико-математических наук в 1977 году, работал в ЛГУ, а также в ленинградском отделении математического института Стеклова АН СССР, где в настоящее время, согласно сайту института, работает его племянник. С 1994 Суслин был профессором Северо-Западного университета в Эванстоне (США).