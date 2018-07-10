Изменения в пенсионном законодательстве поддержал 61 регион

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума получила положительные отзывы на изменения в пенсионном законодательстве от 61 региона, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Министр отметил, что реакция регионов на обсуждение изменений в пенсионное законодательство идет во многом с опережением сроков.

На прошлой неделе в Кремле рассказали, что Владимир Путин следит за обсуждением инициативы правительства на уровне регионов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства никогда не ограничивается только принятием сухих отчетов ведомств и получает полную информацию по самым разным каналам.

Отзыв Общественной палаты

Активное участие в обсуждении пенсионного законодательства принимает Общественная палата. Организация намерена отправить представителя на заседание Госдумы, на котором пройдет первое чтение законопроекта.

Кроме того, в ОП готовится отзыв на правительственную инициативу. Замсекретаря организации Лидия Михеева рассказала, что сейчас он дорабатывается. Следующим шагом будет голосование членов Общественной палаты по заключению, после чего отзыв направят в Госдуму за несколько дней до первого чтения.

Она отметила, что в заключении будет не только позиция "поддерживаем — не поддерживаем, поддерживаем с замечаниями", но и конкретные предложения о том, что нужно делать, в том числе, для реализации указов президента.

В свою очередь, секретарь ОП Валерий Фадеев заявил, что намерен обратиться за разъяснениями по вопросам, связанным с изменением пенсионного законодательства, в профильные министерства и ведомства. Основанием для обращения станут вопросы, которые появились у общественности в связи с готовящимися новациями.

Он подчеркнул, что полученные ответы будут учитывать при общественном обсуждении инициативы. Такую работу планируется продолжать вплоть до второго чтения законопроекта.

Формируется рабочая группа

В Госдуме рассказали о формировании рабочей группы по обсуждению и подготовке предложений по вопросам изменений в пенсионном законодательстве. Она начнет работу после 19 июля. Именно в это день правительственный проект пройдет первое чтение в Госдуме.

По словам депутата Сергея Востерцова, сейчас собирается пул предложений. Их принимают профильный комитет Госдумы по социальной политике, фракция "Единая Россия". Кроме того, идеи поступают от общественных организаций, а также от региональных властей.

Группа будет работать до конца сентября.

Инициатива правительства

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно.

Необходимость этого объясняется выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.