МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Думский комитет по вопросам семьи и детей рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании во вторник.

Профильный комитет по этому проекту — комитет по законодательству. Комитет по вопросам детей — соисполнительный.

Согласно проекту поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях, организаторам несанкционированных акций за вовлечение несовершеннолетних будет грозить до полумиллиона рублей штрафа или арест на 15 суток. Нарушителю будет грозить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста. Штраф для должностных лиц составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических от 250 тысяч до 500 тысяч.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что рассмотрение дел о таких административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей. Протоколы будут составлять полицейские.

Инициатива направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.