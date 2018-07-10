СР предлагает упростить процесс предоставления украинцам гражданства РФ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об упрощении процесса предоставления российского гражданства беженцам с Украины, которое возможно будет получить в ускоренном порядке.

"Мы предлагаем отменить для украинских граждан ряд общих требований, необходимых для получения гражданства РФ. Это условия о том, что иностранные подданные должны непрерывно проживать на территории нашей страны пять лет, иметь законный источник средств к существованию и отказаться от имеющегося иного гражданства — в данном случае, украинского. Также наш законопроект предполагает, что решение о приеме в российское гражданство для украинцев принимается в ускоренном порядке – в срок до двух месяцев с момента подачи заявления", — сказал Миронов журналистам во вторник.

Как отмечают авторы, законопроект предоставляет гражданам Украины возможность выбора: остаться под юрисдикцией властей Украины или, приняв гражданство РФ, перейти под юрисдикцию и защиту российского государства.

"Принятие законопроекта позволит гражданам Украины, которые не желают быть подвергнутыми ассимиляции, сохранить свою этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность, поддерживать и развивать свою культуру", — говорится в пояснительной записке.

В конце июня первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (ЕР) внес в Госдуму проект о праве граждан Украины, находящихся в России, на продление срока временного пребывания и получения вида на жительство, а также на получение ими и жителями Крыма гражданства РФ в упрощенном порядке.