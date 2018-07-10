Скворцова предположила, что потенциал жизни человека составляет 120 лет

ГОРКИ, 10 июл — РИА Новости. Увеличение периода детства и других возрастных отрезков обуславливает рост продолжительности жизни, у человека есть физический потенциал для того, чтобы прожить 120 лет, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Жизнь, как биологическое явление очень напоминает синусоиду. Есть период детства, потом активная зрелость, биологическое старение. Как правило, за исключением редких случаев, есть определенные закономерности. Это действительно приближается к синусоиде. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, нельзя искусственно увеличивать один из периодов жизненных. Увеличение продолжительности жизни не удлинение процесса старения, а в биологическом понимании — это расширение всей синусоиды и в этом случае все периоды жизни они равномерно удлиняются", — сказала Скворцова журналистам.

Она отметила, что в начале XX века периодом детства считался возраст до 11 лет, к началу Великой отечественной войны — 14 лет, в 60-х годах — 16. "Получается так, что весь мир видит тренд по удлинению взрослого активного периода", — сказала она.

"Это общая закономерность, она присуща всему живому, всему человечеству Потому что потенциал вообще жизни человека он достаточно велик, по самым скромным оценкам не менее 120 лет", — сказала глава Минздрава.

По ее словам, биологически такая возможность есть, если человек сам или обстоятельства не укорачивают жизнь.