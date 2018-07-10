Более 60 регионов поддержали изменения в пенсионном законодательстве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Положительные отзывы на изменения в пенсионном законодательстве направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона РФ, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона… Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс. Например, сегодня поступил отзыв законодательного собрания Приморского края", — цитирует Топилина пресс-служба Минтруда.
Министр отметил, что "процесс идет во многом с опережением сроков".
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.