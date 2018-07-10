Власти и "Синара" договорились о развитии электротранспорта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Свердловские власти, администрация Екатеринбурга и группа "Синара" договорились о сотрудничестве в развитии горэлектротранспорта, сообщает во вторник департамент информационной политики губернатора региона.

В рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2018" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор группы "Синара" Михаил Ходоровский подписали соглашение о сотрудничестве.

"Документ предусматривает консолидацию усилий по проведению реконструкции и строительству городской трамвайно-троллейбусной инфраструктуры, а также по приобретению для городских нужд трамваев и троллейбусов нового поколения, отвечающих всем современным требованиям", — говорится в сообщении.

Планируется, что стороны создадут совместную экспертную группу для выработки и реализации наиболее передовых решений в сфере развития городского общественного электротранспорта. В качестве приоритетного механизма будет рассматриваться возможность использования правовых инструментов, предоставляемых законом "О концессионных соглашениях".

"Принципиально новые подходы, заложенные в этом соглашении, открывают огромные возможности для реализации такого организационно и финансовоемкого проекта как модернизация городского пассажирского транспорта. Для динамично развивающегося Екатеринбурга это стратегически важно. Проект, которому сегодня дан старт – это еще и существенный импульс для развития smart-технологий, "умных решений" в транспортной сфере, формирования точек роста вокруг объектов транспортной инфраструктуры, повышения качества жизни людей", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Планируется, что концессионное соглашение будет предусматривать передачу в аренду компании-оператору, выбранному через конкурсные процедуры, парка трамваев и троллейбусов, депо, сетей и подстанций. Концессионер возьмет на себя обязательства по организации перевозок пассажиров, а также по обновлению парка и инфраструктуры городского легкорельсового транспорта.

Подписанное соглашение является первым этапом внедрения экотехнологий на городском транспорте. Речь идет об использовании современного подвижного состава: низкопольных трамваев, электробусов, электропоездов. Предлагаемые легкорельсовые машины не только позволят снизить вредные выбросы на 30%, но и увеличат пассажиропоток и скорость передвижения в городе на общественном транспорте, уточняют власти.

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