МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования.

Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

По истечении одного года такая отмена будет возможна только на основании судебного решения, согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования, поясняет правительство.