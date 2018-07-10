За недолив топлива могут начать наказывать штрафами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Оборотные штрафы могут стать наказанием за недолив топлива на заправках, соответствующее предложение направлено в правительство, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

"Сегодня оборотными штрафами наказываются автозаправочные станции только за низкое качество топлива. Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива", — сказал Абрамов на промышленной выставке Иннопром-2018.

Ранее во вторник он сообщил, что Росстандарт в 2018 году оштрафовал за низкое качество топлива около 50 автозаправок на 28 миллионов рублей. Самым крупным стал наложенный на три заправки Shell общий штраф на 6 миллионов рублей.

По данным исследования Федерации автовладельцев России, около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов. Согласно исследованию, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей — 19%. Мониторинг недолива бензина сортов Аи-92 и Аи-95 проводился на 34 АЗС в 13 регионах. Названия этих АЗС не приводились.