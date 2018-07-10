Собянин наградил 17 многодетных семей знаком "Родительская слава"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил 17 многодетных семей столицы знаком "Родительская слава", им выплатят премию в 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник.

"Президиум правительства Москвы принял решение о награждении почётным знаком "Родительская слава города Москвы" 17 многодетных семей, которые воспитывают в общей сложности 106 детей. Награжденным семьям будет выплачена денежная премия в размере 200 тысяч рублей", — следует из материалов пресс-службы.

Отмечается, что в Москве проживает свыше 130 тысяч многодетных семей, воспитывающих порядка 330 тысяч детей, что более чем в два раза выше показателей 2010 года.