В Москве велопрокатом стали пользоваться в два раза чаще

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Число поездок, совершенных в системе городского велопроката, выросло до 2 миллионов в Москве с начала велосезона, что в 2 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"В этом году со стартом сезона в Москве уже совершено 2 миллиона поездок через городской велопрокат против 953 тысяч за аналогичный период в 2017 году", — сообщили в пресс-службе.

Также выросло и число пользователей прокатом — в этом году в системе зарегистрированы около 216 тысяч человек, в прошлом году за такой же период число пользователей составляло 130 тысяч человек.

Очередной сезон велопроката стартовал в Москве 26 апреля. Всего для горожан доступны более 4 тысяч велосипедов на 430 станциях.