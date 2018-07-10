Госдума приняла во втором чтении проект о доступе к налоговой тайне

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о доступе Росаккредитации к сведениям, составляющим налоговую тайну.

Документ предоставляет Росаккредитации право при осуществлении возложенных на службу полномочий запрашивать и получать на безвозмездной основе от государственных и местных органов власти сведения, составляющие не только государственную или коммерческую, но и налоговую тайну. При этом такие сведения не подлежат разглашению.

В целях контроля деятельности аккредитованных лиц и проведения оценки соответствия таких лиц и лиц, намеревающихся пройти аккредитацию, установленным критериям, должностные лица Росаккредитации получают право беспрепятственного доступа на их территорию, в здания и сооружения. Но для этого они должны будут предъявить служебное удостоверение, копию программы выездной оценки или приказ о проведении выездной проверки.

Должностным лицам Росаккредитации должен быть обеспечен доступ к оборудованию, веществам и материалам. При этом они вправе применять различные технические средства, в том числе аудио-, фото- и видеофиксации.

Законопроектом также уточняются основания приостановления и прекращения действия аккредитации, в том числе решается вопрос приостановления действия аккредитации лиц, препятствующих проведению проверок Росаккредитации. Эти изменения позволят удалить с рынка недобросовестных участников, выдающих документы по оценке соответствия без проведения необходимых исследований, что существенно снижает рыночную стоимость услуг и приводит к нерентабельности работ с соблюдением всех требований.

Документ устанавливает трехлетний срок давности привлечения к административной ответственности по статьям, связанным с нарушением правил выполнения работ по сертификации и предоставлением недостоверных результатов исследований (испытаний). При этом предусматривается возможность проведения административного расследования по таким нарушениям. Эксперты по аккредитации и технические эксперты будут наказываться штрафом в размере от 20 до 50 тысяч рублей за предоставление не только заведомо ложных, как сейчас, но и недостоверных сведений при подготовке экспертных заключений и актов экспертизы.