Росстандарт создаст черные и "белые" списки продукции ГОСТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) создает черные и "белые" списки продукции, на которой стоит знак ГОСТ, заявил руководитель ведомства Алексей Абрамов на промышленной выставке "Иннопром-2018".

"В России начинаются выборочные инспекционные и мониторинговые проверки продукции, промаркированной знаком ГОСТ. Их результаты будут отражены в специальных реестрах на сайте Росстандарта. Таким образом, потребители будут проинформированы как о продукции, успешно прошедшей оценку соответствия стандарту, так и необоснованно поместившие знак ГОСТ на свои товары", — сказал Абрамов.

Глава ведомства напомнил, что основная цель национальной системы сертификации (НСС) – вернуть доверие всех участников рынка к ГОСТу, который гарантирует, что продукция отвечает требованиям национальных стандартов и не является фальсификатом и контрафактом.

Система позволяет производителям маркировать свою продукцию знаком НСС как знаком соответствия ГОСТу только по результатам достоверных лабораторных испытаний, но при этом НСС реализуется на условиях исключительно добровольного участия производителей, подчеркнул Абрамов.

"Производителю следует быть готовым к инспекционному контролю за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата, в том числе, в форме внеплановых проверок, если в органы надзора начнет поступать информация о претензиях к товару", — подчеркнул Абрамов.

Что касается черного списка, то он будет состоять из продукции, маркированной знаком НСС при отсутствии подтверждения соответствия требованиям национальных стандартов. Соответствующие сведения Росстандарт принимает от региональных органов власти, общественных организаций и объединений.

Национальная система сертификации – проект, одобренный в конце 2016 года на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке. В 2017 году система была запущена в пилотном режиме в 7 регионах (Нижегородская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская и Крым) и в 2018 году заработала по всей стране.