Волонтеров могут привлечь к поиску запрещенной информации в интернете

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил привлекать волонтеров к поиску запрещенной информации в интернете, а также к профилактике наркомании и подростковой преступности.

"Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности, партнёрские отношения можно выстраивать не только в рамках помощи людям, которые пропали без вести, но и строить партнёрские отношения в мониторинге интернета по поиску запрещенной информации, по профилактике наркомании, подростковой преступности", — сказал Колокольцев, выступая на первом Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов.

Он добавил, что МВД в каждом втором российском регионе уже заключило соглашение о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей.

"Насколько широко и быстро будут развернуты поисковые мероприятия, насколько качественно будет организована эта работа, тем больше будет спасено человеческих жизней", — подчеркнул глава министерства.

По его словам, в 2017 году при содействии волонтеров найдены несколько тысяч человек, треть из них — дети.