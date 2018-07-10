"Мегафон" и МВД протестируют сервис по поиску пропавших людей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "Мегафон" и МВД России в ближайшее время будут тестировать сервис оператора, который предполагает рассылку sms-сообщений о пропавшем человеке кругу людей, находившихся рядом в момент пропажи, сообщил гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков.

"Нам кажется, что мы нашли решение, в том числе юридическое, не нарушающее закон о персональных данных, по поиску детей. Это решение мы планируем тестировать с МВД в ближайшее время. В чем оно заключается? Все мы часто говорим о Big Data, мы специально создали платформу "Мегафон.Поиск". Это решение предполагает, что если нам МВД, не нарушая закон о персональных данных, дает определенные данные об абоненте, то мы через обработку этих данных можем сделать рассылки через SMS с фотографиями пропавшего ребенка тем людям, которые с большей степенью вероятности находились во время его пропажи в том месте или в то время", — сказал Солдатенков на форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.

Он рассказал о решении компании, которое позволяет пользоваться оперативной радиосвязью в лесу. "Это носимое решение, когда вы можете прийти в лес с базовой станцией и дроном, поднять станцию на дроне на 100 метров. Она вам даст радиус действия до 5 километров", — объяснил Солдатенков.

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец первого квартала 2018 года компания обслуживала 74,5 миллиона абонентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,79%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 20,97% акций.