Госдума приняла закон о самостоятельном снаряжении патронов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий владельцам нарезного и спортивного гладкоствольного оружия самостоятельно проводить снаряжение патронов к нему, включив поправку об обязательном обучении безопасному снаряжению патронов для граждан, впервые приобретающих такое оружие.

Согласно документу, поправки вносятся в федеральный закон "Об оружии" и предоставляют гражданам, имеющим разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, право самостоятельно снаряжать патроны. В настоящее время действующая редакция статьи 16 ФЗ ограничивает возможность самостоятельного снаряжения только охотничьим огнестрельным гладкоствольным оружием.

Поправками ко второму чтению были внесены изменения, согласно которым гражданам, впервые приобретающим охотничье и спортивное оружие, необходимо в обязательном порядке пройти обучение безопасному самостоятельному снаряжению патронов.

По словам автора закона депутата Владислава Резника, действующий запрет избыточен, так как мировая и российская практика показывает, что использование охотниками и спортсменами огнестрельного оружия неразрывно связано со снаряжением патронов к нему. Также депутат обратил внимание на то, что в условиях действия односторонних ограничений, введенных некоторыми государствами в отношении России, обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию.

Резник считает, что закон позволит снизить остроту проблемы доступности патронов для многочисленных российских охотников и спортсменов, а также повысит оружейную культуру в России.