В ЛДПР рассматривают ЧП с Жигаревым как бытовой конфликт, сообщил источник

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Фракция ЛДПР расценивает происшествие с главой комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым исключительно как бытовой конфликт, сообщил РИА Новости источник во фракции.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева избил неизвестный рядом с подъездом его дома на улице Полины Осипенко на севере Москвы. По словам источника, Жигарев рассказал полицейским, что неизвестный оттолкнул дверь Mercedes-Benz, в которой депутат находился вместе со своей знакомой, и после нанес ему несколько ударов по лицу. Затем мужчина повалил Жигарева на землю и продолжил наносить удары руками в область головы и тела. После этого нападавший скрылся. Проводится проверка. По данным источника в правоохранительных органах, следствие изучает запись с камеры видеонаблюдения у подъезда депутата, где он был избит неизвестным.

"Во фракции в курсе происшествия, но рассматривают его исключительно как результат бытового конфликта", — сказал собеседник агентства.