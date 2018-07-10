Паводок в Забайкалье стал самым масштабным за всю историю наблюдений

ЧИТА, 10 июл — РИА Новости. Паводок на реке Чита в Забайкалье стал самым сильным с 1936 года — начала истории наблюдений, сообщили РИА Новости в Читинском гидрометцентре.

"Уровень воды в реке Чита составил 405 сантиметров, это максимум с начала истории наблюдений — с 1936 года", — сказал собеседник агентства.

По его данным, при последнем сильном наводнении 1991 года в Чите уровень воды в реке поднимался до 379 сантиметров.

Восьмого июля реки в нескольких районах Забайкалья вышли из берегов. В результате паводков разрушено или повреждено 25 мостов, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение, идёт эвакуация жителей. В Чите разрушен один автомобильный мост на федеральной трассе Чита — Хабаровск, организованы объезды. Въезд на опасные участки в других местах закрыты экипажами ГИБДД. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, глава региона пообещала материальную помощь всем пострадавшим.

Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов на реках Нерча, Чита, Каренга, Шилка, Витим ожидается дальнейший подъём уровня воды. В регион направлена группировка из 170 спасателей из разных регионов Сибири, которые останутся в Забайкалье до стабилизации ситуации.