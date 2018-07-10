Специальный алгоритм позволит повысить эффективность поиска людей

КРАСНОГОРСК, 10 июл — РИА Новости. Специальный алгоритм поиска с участием волонтеров, который был разработан Следственным комитетом России, МВД и МЧС РФ, позволит повысить эффективность поисков пропавших людей, в том числе детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова на пленарном заседании форума добровольных поисково-спасательных отрядов.

"Не только форум является таким важным шагом, не только встречи на одной площадке, но и та работа, которая была проведена за последнее время. А именно был разработан специальный алгоритм работы Следственным комитетом РФ, министерством внутренних дел, МЧС, с участием добровольцев. Уже прошли обучающие мероприятия с участием добровольцев в различных регионах России", — сказала Кузнецова.

По ее мнению, этот алгоритм "позволит каждый раз оптимально, эффективно реагировать на каждый сигнал пропажи человека, пропажи ребенка".