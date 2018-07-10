Музей Москвы запускает цикл уличных лекций в десяти районах столицы

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Уличные лекции Музея Москвы пройдут в 10 районах города с 19 июля по 12 сентября, сообщается на официальном портале мэра и правительства российской столицы.
Согласно сообщению, вести лекции будут известные москвоведы. Также к проекту могут присоединиться все, кто готов поделиться воспоминаниями о разных уголках города, фотографиями и историческими документами. Собранная информация будет опубликована в газете проекта, которую напечатают тиражом в одну тысячу экземпляров.
"Уличный лекторий. Местная история" — это не только лекции о главных памятниках района или типе его застройки. Это и воспоминания местных жителей, которых не найдешь в учебниках истории", — сказала порталу директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.
Добавляется, что уличные лекции пройдут в районах Китай-город, Ясенево, Якиманка, Сокольники, Сокол, Коньково, Митино, а также Пресненском, Алексеевском и Очаково-Матвеевском.