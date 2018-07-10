Москва получит более 760 новых автобусов до конца года

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Автопарк Мосгортранса получит более 760 новых автобусов до конца 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Москва получит 768 новых автобусов до конца 2018 года. В автопарк Мосгортранса поступит 571 автобус экологического класса "Евро-5", в парки коммерческих перевозчиков — 197. Они обновят действующий подвижной состав и выйдут на новые маршруты", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, транспорт будет отвечать высоким требованиям с точки зрения удобства для пассажиров.

"Автобусы оснастят системами видеонаблюдения, спутниковой навигации, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиаэкранами и слотами для зарядки мобильных устройств", — цитирует портал Ликсутова.

Согласно сообщению, все автобусы будут низкопольными, с откидными пандусами и креплениями для инвалидных кресел.