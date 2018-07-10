Россельхознадзор опроверг информацию о запрете сажать картошку на даче

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россельхознадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что за выращивание картофеля из собственного посадочного материала для личных нужд взимается административный штраф. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в заявлении, Россельхознадзор не выдвигал каких-либо инициатив, которые бы препятствовали гражданам выращивать картофель и иные овощные и фруктово-ягодные культуры на своих приусадебных участках с использованием посевного материала из собственных запасов либо заготовленных самостоятельно.

При этом ответственность за реализацию в организованных и неорганизованных местах торговли семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрена лишь для лиц, которые осуществляют коммерческую деятельность.

В ведомстве подчеркивают, что меры ответственности не имеют отношения к физлицам, которые выращивают растительную продукцию для своих нужд.

Речь шла о том, что якобы в статью 10.12 КоАП России были внесены изменения. По данным "Новых известий", из них следует, что для посадки нельзя использовать собственный картофель и семена, и отныне для посева можно брать лишь семена и клубни, приобретенные в специальных магазинах.