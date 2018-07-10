Россельхознадзор опроверг информацию о запрете сажать картошку на даче

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россельхознадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что за выращивание картофеля из собственного посадочного материала для личных нужд взимается административный штраф. Об этом говорится в сообщении ведомства.
При этом ответственность за реализацию в организованных и неорганизованных местах торговли семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрена лишь для лиц, которые осуществляют коммерческую деятельность.
В ведомстве подчеркивают, что меры ответственности не имеют отношения к физлицам, которые выращивают растительную продукцию для своих нужд.
Речь шла о том, что якобы в статью 10.12 КоАП России были внесены изменения. По данным "Новых известий", из них следует, что для посадки нельзя использовать собственный картофель и семена, и отныне для посева можно брать лишь семена и клубни, приобретенные в специальных магазинах.