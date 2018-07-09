Минтруд спрогнозировал рост продолжительности жизни мужчин к 2030 году

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. После повышения пенсионного возраста ожидаемый период жизни на пенсии составит в 2030 году более 15 лет у мужчин и 24,3 года у женщин, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
"После повышения пенсионного возраста, в 2030 году у мужчины будет больше 15 (между 15 и 16), у женщин — 24,3 (года), то есть больше, чем в 2005 году", — заявил Топилин в ходе нулевого чтения проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" в Общественной палате.
Министр также добавил, что "нельзя посмотреть продолжительность жизни, допустим, на Чукотке и сказать, что она составляет 62 года у мужчин (во всей стране – ред.), и сказать, что никто пенсию получать не будет". "Это просто вранье", — заявил он, комментируя высказывания о том, что продолжительность жизни в России слишком низкая для того, чтобы менять пенсионный возраст.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.