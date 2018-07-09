Минтруд спрогнозировал рост продолжительности жизни мужчин к 2030 году

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. После повышения пенсионного возраста ожидаемый период жизни на пенсии составит в 2030 году более 15 лет у мужчин и 24,3 года у женщин, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Министр рассказал, что в 2005 году ожидаемая продолжительность жизни на пенсии составляла для мужчин 13,2 года, а для женщин – 22,8 года. Он отметил, что в целом продолжительность жизни в России растет очень высокими темпами.

"После повышения пенсионного возраста, в 2030 году у мужчины будет больше 15 (между 15 и 16), у женщин — 24,3 (года), то есть больше, чем в 2005 году", — заявил Топилин в ходе нулевого чтения проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" в Общественной палате.

Министр также добавил, что "нельзя посмотреть продолжительность жизни, допустим, на Чукотке и сказать, что она составляет 62 года у мужчин (во всей стране – ред.), и сказать, что никто пенсию получать не будет". "Это просто вранье", — заявил он, комментируя высказывания о том, что продолжительность жизни в России слишком низкая для того, чтобы менять пенсионный возраст.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.