В ГД внесли проект об уменьшении минимального пенсионного страхового взноса

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальный размер страховых взносов на ОПС (Обязательное пенсионное страхование), исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной, как ранее, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"В целях недопущения снижения привлекательности для граждан, прежде всего с невысокими доходами, определенного Федеральным законом механизма формирования пенсионных прав разработан предлагаемый проект.., предусматривающий, что для лиц, принявших решение о формировании пенсионных прав путем добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, минимальный размер страховых взносов будет исчисляться исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной его величины, как предусмотрено действующей редакцией пункта 5 статьи 29 Федерального закона", — сообщается в пояснительной записке проекта.

Кроме того, как отмечают авторы инициативы, предлагаемый подход к исчислению минимального платежа по страховым взносам позволит максимально приблизить условия взимания страховых взносов к предусмотренным статьей 430 части второй Налогового кодекса РФ условиям уплаты страховых взносов самозанятыми гражданами (индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и так далее).

"Также законопроектом предусматривается внесение изменений, уточняющих порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, а также порядок исчисления размера страховых взносов, подлежащих уплате в случае вступления в правоотношения (прекращения правоотношений) по обязательному пенсионному страхованию в течение расчетного периода", — говорится в пояснительной записке.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, следует из документов.