Власти Кубани ежедневно следят за безопасностью на курортах региона

КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. Безопасность отдыха в Краснодарском крае стоит на особом контроле властей региона, мониторинг ситуации на курортах ведется в ежедневном режиме, сообщает пресс-служба министерства курортов края.
По данным министерства, с начала года край принял почти 5,2 миллиона туристов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За май-июнь 2018 года курорты региона посетили свыше 3,2 миллиона отдыхающих, что на 13% больше, чем в аналогичный период 2017 года.
"Росту турпотока способствовал и теплый июнь, и проходящий в крае чемпионат мира по футболу FIFA 2018, команды-участницы которого, помимо Сочи, принимают Анапа, Геленджик и Краснодар", — приводятся слова замглавы региона.
Он подчеркнул, что к подготовке летнего курортного сезона этого года край подошел системно. Впервые был сформирован региональный комплексный план по подготовке и проведению летней кампании, в реализации которого задействованы федеральные службы, краевые и муниципальные власти. Основной акцент сделан на обеспечение безопасности отдыхающих на курортах региона.
По словам министра курортов Христофора Константиниди, еженедельно на курортах работают "мобильные группы" по мониторингу соблюдения мер по обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах и объектах курортной инфраструктуры. Они также контролируют правомерность размещения на пляжных территориях объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, наличие медицинских специалистов и спасателей-матросов, соответствующего оборудования и оснащения для спасения, оказания первой медпомощи, а также деятельность гостиниц для выявления так называемых "черных отельеров", говорится в сообщении.
По данным краевых властей, на сегодняшний день отдыхающих принимают свыше 6,2 тысячи средств размещения и 80 кемпингов. Для посещения доступно 620 объектов турпоказа, из них 11 открылись в этом году. В этом году к эксплуатации допущено 408 пляжей.
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