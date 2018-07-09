Власти Кубани ежедневно следят за безопасностью на курортах региона

КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. Безопасность отдыха в Краснодарском крае стоит на особом контроле властей региона, мониторинг ситуации на курортах ведется в ежедневном режиме, сообщает пресс-служба министерства курортов края.

Как отмечает ведомство, вице-губернатор региона Василий Швец провёл совещание оперативного штаба по мониторингу ситуации на курортах, в котором приняли участие представители министерства курортов, департамента потребсферы, министерства здравоохранения, а также федеральных и региональных контролирующих и надзорных служб, ответственных за проведение летней курортной кампании.

По данным министерства, с начала года край принял почти 5,2 миллиона туристов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За май-июнь 2018 года курорты региона посетили свыше 3,2 миллиона отдыхающих, что на 13% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

"Росту турпотока способствовал и теплый июнь, и проходящий в крае чемпионат мира по футболу FIFA 2018, команды-участницы которого, помимо Сочи, принимают Анапа, Геленджик и Краснодар", — приводятся слова замглавы региона.

Он подчеркнул, что к подготовке летнего курортного сезона этого года край подошел системно. Впервые был сформирован региональный комплексный план по подготовке и проведению летней кампании, в реализации которого задействованы федеральные службы, краевые и муниципальные власти. Основной акцент сделан на обеспечение безопасности отдыхающих на курортах региона.

"Безопасность отдыха в Краснодарском крае стоит на особом контроле. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева создан оперативный штаб. Мониторинг ситуации на курортах ведется в ежедневном режиме", — подчеркнул Швец.

По словам министра курортов Христофора Константиниди, еженедельно на курортах работают "мобильные группы" по мониторингу соблюдения мер по обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах и объектах курортной инфраструктуры. Они также контролируют правомерность размещения на пляжных территориях объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, наличие медицинских специалистов и спасателей-матросов, соответствующего оборудования и оснащения для спасения, оказания первой медпомощи, а также деятельность гостиниц для выявления так называемых "черных отельеров", говорится в сообщении.

По данным краевых властей, на сегодняшний день отдыхающих принимают свыше 6,2 тысячи средств размещения и 80 кемпингов. Для посещения доступно 620 объектов турпоказа, из них 11 открылись в этом году. В этом году к эксплуатации допущено 408 пляжей.

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