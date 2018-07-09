Россельхознадзор разрешил сажать картофель для личных нужд

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россельхознадзор опроверг информацию СМИ о штрафах за выращивание картофеля для личных нужд из своего посадочного материала, следует из опубликованного в понедельник заявления ведомства.
"В связи с появившейся в СМИ информации о "…внесении изменений в ст. 10.12 КоАП РФ, согласно которой, граждане не могут выращивать на своих участках картофель и другие овощные и фруктово-ягодные культуры, используя посевной материал из своих запасов или самостоятельно заготовленный на своих приусадебных участках, под угрозой административного штрафа…" Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала", — говорится в сообщении.
"Данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд", — подытожили в Россельхознадзоре.