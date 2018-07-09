Рост пенсий на уровне около тысячи рублей в год будет заложен в законе

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рост пенсий на уровне около тысячи рублей в год, предусмотренный с 2019 года, будет заложен в законе, законопроект об объемах индексации пенсий неработающим пенсионерам будет внесен в правительство одновременно с федеральным бюджетом, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Он напомнил, что повышение пенсий с 2019 года будет проходить на 1 тысячу рублей в год, а в 2024 году запланирован выход на параметры пенсии около 20 тысяч.

"Это те параметры, которые предусмотрены, и они будут отфиксированы в правительственных документах. Соответственно потом будут в Государственной Думе обсуждаться ко второму чтению (законопроекта об изменении пенсионного законодательства – ред.), будем находить место в законодательстве, в котором сейчас эти позиции не предусмотрены", — заявил Топилин в ходе нулевого чтения проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" в Общественной палате.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.