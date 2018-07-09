Пассажиропоток прогулочного флота на Москве-реке удвоился из-за ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пассажиропоток на речных прогулочных судах в Москве вырос в два раза благодаря хорошей летней погоде и проведению чемпионата мира по футболу, с начала открытия навигации по водным путям Московского бассейна прокатились почти полмиллиона человек, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы" в понедельник.

"На речные перевозки благотворно повлияла теплая, по-настоящему летняя погода. А стартовавший 14 июня чемпионат мира по футболу значительно улучшил достигнутый результат", — отметил руководитель учреждения Герман Елянюшкин.

При этом серьезный рост фиксируют на прогулочном флоте столицы: по данным Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота (МАСПФ), в среднем пассажиропоток и количество рейсов в теплые дни мундиаля удвоились, и если в 2017 году городские перевозчики совершали ежедневно 200-250 рейсов, то в 2018-ом – около 400 рейсов. В МАСПФ утверждают, что основное влияние на загрузку прогулочного флота оказала погода, а массовый приток иностранных фанатов чемпионата компенсировал отсутствие многочисленных туристов из регионов России, которые остались участвовать в празднике футбола на домашних аренах и фан-зонах, рассказали в пресс-службе учреждения.

"На судах можно видеть все больше ярких болельщиков и иностранных туристов. На яхтах "Флотилии "Рэдиссон" сегодня преобладают зарубежные гости. С июня их доля в общем объеме пассажиров составляет 75-80%. Такой баланс наблюдается впервые в современной практике речных перевозчиков Москвы. Дополнительный приток иностранцев обеспечивают туроператоры, предлагающие автобусные туры, совмещенные с речной прогулкой", — отмечают в "Канале им. Москвы".

Внушительный рост демонстрирует также рынок речных круизов. В путешествие по рекам России через "Канал имени Москвы" в навигацию-2018 отправились 110 тысяч человек — в сравнение с 2017 годом турпоток увеличился на 15%. Вместе с тем, с конца апреля пассажирские суда совершили по рекам, озерам и водохранилищам Центральной России 3,6 тысяч рейсов и перевезли около 480 тысяч человек, что на 12% больше аналогичного показателя 2017 года.

"В этом году наша отрасль получила мощный импульс к развитию. Сочетание таких благоприятных факторов, как хорошая погода, ЧМ-2018, наплыв футбольных болельщиков, вместе с масштабным майским праздником "Навигация" привлекли внимание москвичей и туристов к речным перевозкам", — отметил Елянюшкин.

По его прогнозам, востребованность путешествий и популярность отдыха на воде с каждым годом будет увеличиваться. "Для этого "Канал имени Москвы" при поддержке Минтранса России и Федерального агентства морского и речного флота будет заниматься форсированным развитием внутренних водных путей, а также создавать все условия для судоходства, туризма и цивилизованного бизнеса на реке", — пояснил он.