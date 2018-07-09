В Минтруде пообещали сохранить рост пенсий после 2024 года

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рост пенсий не будет останавливаться и после 2024 года, его объем пока неизвестен, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Пока мы считаем все, что до 2024 года. Хотя расчеты, безусловно, есть на перспективу. Посмотрим, это будет зависеть от того, насколько нам удастся реализовать текущие задачи", — сказал министр.

"Безусловно, мы исходим из того, что будет продолжаться рост пенсий, рост не может остановиться", — отметил он.

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в РФ вырастет на 35% в 2024 году по сравнению с уровнем 2018 года и составит порядка 20 тысяч рублей, заявил ранее в понедельник первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов. Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на тысячу рублей, и к концу шестилетнего периода — в 2024 году — ожидается размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей, сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме. Задача, поставленная президентом, — "рост пенсий темпами выше инфляции", отметил глава Минфина. Он добавил, что "подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию".

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.